Прокуратура Мордовии наложила запрет на продажу птиц из Красной книги в Интернете

Прокуратура Ельниковского района провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны животных. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что сотрудники ведомства обнаружили сайт, на странице которого продавали кудрявого пеликана, черного аиста, даурского журавля и японского журавля. Все эти птицы занесены в Красную книгу РФ. Никакой информации, которая указывает на законность продажи птиц, на сайте не было.

В связи с этим прокуратура предъявила заявление о признании информации, размещенной на данном сайте, запрещенной к распространению.

Как сообщалось ранее, Рузаевская прокуратура выявила факты незаконного изменения условий муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилфонда.

Источник: prokrm.ru