В Мордовии ищут гражданина, уклоняющегося от админнадзора

Полиция Мордовии разыскивает уроженца и жителя села Оброчное Ичалковского района Дмитрия Филиппова. Мужчина 1985 г.р. подозревается в преступлении, предусмотренном ст.314.1 ч.1 УК РФ (уклонение от административного надзора), передает пресс-служба МВД по РМ.

Приметы гражданина: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 186 см, лицо овальное, волосы короткие темно-русые, глаза светлые, нос прямой.

Полицейские региона-13 просят оказать содействие в установлении местонахождения гражданина Филиппова.

Как сообщалось ранее, в Саранске вынесли приговор 25-летней девушке, которая обвинялась в убийстве. Суд признал, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы отправить дамочку на принудительное лечение, а не в тюрьму.

Источник: 13.мвд.рф