В Саранске и Ичалковском районе горели автомобили

В Саранске в течение последних двух дней сгорели два автомобиля. Первый инцидент произошел 9 июля в селе Кемля Ичалковского района. В переулке Железнодорожный воспламенился "Фольксваген Гольф". Информации о пострадавших нет, передает пресс-служба МЧС по РМ.

На следующий день, 10 июля, в Саранске на улице Косарева загорелся "ВАЗ-2110". Информация о пожаре поступила в 10:55. Когда спасатели прибыли на место вызова, "десятка" около дома №82 горела открытым пламенем. Огонь был потушен, но машина восстановлению больше не подлежит.

В обоих случаях причины пожара неизвестны.

Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел в Большеберезниковском районе Мордовии. Благодаря действиям спасателей удалось избежать человеческих жертв и отстоять имущество.

Источник: 13.mchs.gov.ru