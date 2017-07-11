В Саранске столкнулись "Пежо" и "буханка": есть пострадавший

Очередное ДТП произошло в Саранске. На улице Победы вечером 10 июля не поделили дорогу иномарка "Пежо" и "буханка".

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником стал безработный за рулем французской легковушки. Он не предоставил преимущество в движении и врезался в "УАЗ-39623".

В результате аварии водитель "буханки" обращался за помощью к медикам. Ему рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

Как сообщалось ранее, в ночь с пятницы на субботу в Саранске произошло ДТП с участием иномарки "Ауди" и отечественной "Гранты". Инцидент случился в 3:45 ночи на улице Косарева в Октябрьском районе.

Источник: gibdd.ru/r/13