Пьяный слесарь на незарегистрированном мотоцикле влетел в отбойник в Мордовии

На 41 км автодороги Саранск – Кочкурово – граница с Пензенской областью произошло ДТП с участием мотоцикла. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, пьяный слесарь на незарегистрированном мотоцикле врезался в отбойник.

В качестве пассажира на мотоцикле ехала женщина. В результате инцидента и водитель, и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в селе Хованщина Рузаевского района произошло ДТП с участием мотоциклиста. 23-летний молодой человек на мотоцикле "Урал" реши прокатить "с ветерком" двух девушек, однако вместо этого врезался в кирпичную стену гаража.

Источник: gibdd.ru/r/13