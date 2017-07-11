В Саранске 2-летний малыш отравился ядохимикатами

Двухлетний ребенок из Саранска отравился химическим препаратом для борьбы с медведкой. По предварительным данным, малыш съел гранулы "Медветокса", когда на короткое время остался без присмотра родителей. С острым отравлением его доставили в детскую больницу.

К счастью, медики сработали оперативно, поэтому все обошлось без серьезных последствий. Ребенка уже отпустили домой.

Как сообщалось ранее, Ичалковский следственный отдел регионального СКР завершил расследование очередного уголовного дела. На скамью подсудимых попадет глава Набережного сельского поселения Ромодановского района РМ. Женщину обвиняют в халатности, которая привела к гибели трех человек по причине острого отравления неустановленным веществом.

Источник: izvmor.ru