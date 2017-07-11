Учиться в МГУ им. Огарева хотят представители 19 стран мира

Молодые люди из разных стран мира изъявляют желание обучаться в МГУ им. Огарева. Как сообщили в пресс-службе вуза, на сегодняшний день документы подали представители 19 стран мира, в том числе вчерашние школьники из 44 регионов России. Многие иностранцы уже приступили к сдаче экзаменов.

17 июля в саранском МГУ начнется основная масса вступительных экзаменов.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день бывшие школьники уже подали более 8000 заявлений в приемную комиссию саранского МГУ. Наиболее востребованы в этом году медицинский и историко-социологический институт, архитектурно-строительный, экономический и юридический факультеты.

Источник: МГУ им. Огарева