День единого приема граждан судебными приставами Мордовии состоится 12 июля

12 июля в аппарате управления Федеральной службы судебных приставов по РМ пройдет День единого приема граждан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 12 до 14 часов жителей республики будет принимать и.о. главного судебного пристава, его заместители, а также начальники отделов аппарата. В структурных подразделениях управления прием граждан будут проводить начальники отделов, а также их заместители.

Чтобы попасть на прием, нужно осуществить предварительную запись.

Как сообщалось ранее, победителем регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов" в Мордовии стал Рустам Юсупов.

Источник: r13.fssprus.ru