В Саранске обнаружили фальшивые 5 тысяч рублей

Заведующая кассы из Саранска пришла в полицию с заявлением о том, что обнаружила фальшивую купюру в 5 тысяч рублей. По словам заявительницы, банкнота поступила из торгового центра Ичалковского района.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, по внешним признакам банкнота находилась в обороте некоторое время.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В середине июня сообщалось, что в Саранске обнаружена очередная поддельная купюра номиналом 1000 рублей. Заявление о фальшивке поступило в полицию от кассира одного из банков города. Подделка была обнаружена при пересчете денег, поступивших из круглосуточной автозаправочной станции.

Источник: 13.мвд.рф