В рамках весенней призывной кампании из Мордовии на службу отправились более 1000 молодых людей

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров подвел итоги весенней призывной кампании. По его словам, кампания практически завершена. Последняя команда новобранцев была отправлена к месту службы 7 июля.

Всего в рамках весеннего призыва на службу из Мордовии отправились более 1000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, в конце мая в Мордовии отметили день призывника. Праздник прошел на базе ОМОН Росгвардии и был организован совместно с представителями Военного комиссариата РМ по Рузаевскому муниципальному району, администрацией Рузаевского района и районным подразделением ДОСААФ.

Источник: izvmor.ru