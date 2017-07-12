В Мордовии в рамках весеннего призыва выявлено лишь 2 уклониста

Престиж воинской службы в Мордовии неуклонно растет. Об этом сообщил военком республики Игорь Тихомиров. По его словам, в ходе весенней призывной кампании в регионе-13 было лишь 2 уклониста.

"Уклонисты - это граждане, прошедшие все мероприятия, связанные с призывом на воинскую службу, получившие повестку на отправку, но не явившиеся по неуважительным причинам на отправку к месту службы. Остальные, всего около 700 ребят призывного возраста, это лица, которым не удается вручить повестку в военкомат", - поведал Тихомиров.

Как сообщалось ранее, всего в рамках весеннего призыва на службу из Мордовии отправились более 1000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Источник: izvmor.ru