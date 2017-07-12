Годовалая девочка из Саранска получила серьезные травмы головы, упав на ступеньках

В Саранске годовалая девочка получила серьезные травмы, упав на ступеньках. Малышка запнулась ногой и сильно ударилась головой о край ступени.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. При этом перелом лобной кости остается под вопросом. Девочка госпитализирована, информации о ее состоянии на данный момент нет.

Как сообщалось ранее, в Мордовии едва не произошла еще одна большая трагедия. Шуруповерт, упавший с полки, чуть не стал причиной смерти 3-летней девочки.

Инцидент произошел в Атяшевском районе. Девочка играла рядом со шкафом, и в какой-то момент инструмент упал с верхней полки прямо ей на голову.

Источник: izvmor.ru