Директор "ГК Рустэк" разбился насмерть после падения с крыши в Саранске

В понедельник, 10 июля, на улице Металлургов в Саранске было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, 41-летняя жертва рано утром упала с крыши 9-этажного дома, в котором и проживала.

Тело нашел другой житель этого же дома, который шел на работу и наткнулся на труп. О трагедии он сообщил в правоохранительные органы. Установлено, что погибший работал директором ООО "ГК Рустэк".

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В конце июня сообщалось, что в Саранске произошел курьезный и одновременно трагический инцидент, в результате которого чуть не погиб мужчина. На улице Ульянова, 75 рабочий чистил крышу пятиэтажного дома от строительного мусора, не удержался и рухнул вниз.

Источник: izvmor.ru