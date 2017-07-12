Сотрудникам ГИБДД Мордовии пытались дать взятку 30 раз с начала года

Жители Мордовии с начала 2017 года попытались дать взятку сотрудникам ГИБДД около 30 раз. Как сообщает пресс-служба республиканского ведомства, водителям следует помнить об уголовной ответственности за данный поступок.

Впрочем, некоторых граждан не останавливает даже перспектива возбуждения уголовного дела. Тогда на место происшествия вызывается следственно-оперативная группа, которая по каждому из фактов проводит проверку.

Как сообщалось ранее, в республиканском ГИБДД рассказали, как обжаловать дорожный штраф, пришедший по почте.

Согласно закону, в случае фиксации работающими в автоматическом режиме камерами фото- и видеосъемки нарушений, доказательство своей невиновности лежит на лице, привлекаемом к ответственности.

Источник: gibdd.ru/r/13