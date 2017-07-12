Сборная Мордовии получила допуск к финалу легкоатлетической Спартакиады учащихся России

Сборная команда Мордовии по легкой атлетике примет участие в финале VIII Спартакиады учащихся России. Представители региона-13 вошли в число 25 субъектов РФ, которые по итогам II этапа Спартакиады получили допуск к решающим состязаниям.

Финалы Спартакиады учащихся по легкой атлетике пройдут 2-6 августа в Майкопе (Республика Адыгея). Мордовию на турнире будут представлять 20 спортсменов и 4 тренера.

Как сообщалось ранее, прыгун в длину из Мордовии Александр Меньков стал одним из 16 российских легкоатлетов, которые получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение участвовать в международных соревнованиях под нейтральными флагами.

Источник: izvmor.ru