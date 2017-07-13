В Мордовии начали благоустройство уникального родника с серебряной водой

В окрестностях села Чиндяново Дубенского района Мордовии находится уникальный родник, вода в котором содержит ионы серебра. Недавно местные жители решили облагородить источник, к которому за водой приезжают даже гости из дальних сел и городов.

Глава района Сергей Плешаков поддержал инициативу граждан. По его распоряжению была создана инициативная группа, и работа по благоустройству родника началась. В этом важном деле принимают участие все местные организации и предприятия всех форм.

Как сообщалось ранее, в Саранске городские водоемы начинают принимать "человеческий" вид после проведенных там субботников и продолжающихся работ по благоустройству. В частности, на Луховском водоеме и водоеме в районе Огней Саранска появились специальные треноги с мешками для мусора и лавочки.

Источник: izvmor.ru