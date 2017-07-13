В Саранске на 1-й Набережной горел гараж

В Саранске произошел крупный пожар в гараже. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент случился на улице 1-я Набережная утром 11 июля. Общая площадь пожара превысила 24 кв.м.

В результате инцидента обошлось без пострадавших. Причина возгорания выясняется, также устанавливается сумма ущерба.

Как сообщалось ранее, в Саранске в течение двух дней сгорели два автомобиля. Первый инцидент произошел 9 июля в селе Кемля Ичалковского района. В переулке Железнодорожный воспламенился "Фольксваген Гольф". На следующий день, 10 июля, в Саранске на улице Косарева загорелся "ВАЗ-2110". Огонь был потушен, но машина восстановлению больше не подлежит.

Источник: 13.mchs.gov.ru