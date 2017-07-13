Рузаевский борец завоевал бронзу на всероссийской Спартакиаде школьников

Борец из Рузаевки Георгий Бокучава стал бронзовым призером всероссийской Спартакиады школьников по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в Ростове. Бокучава выступал в весовой категории до 76 кг.

Победителем соревнований стал борец из Москвы, второе место занял борец из Новосибирска.

Ранее лидер сборной России по греко-римской борьбе в весе до 66 кг спортсмен из Мордовии Артем Сурков поделился эмоциями от завоевания золотой медали на международном турнире в Варшаве. По словам Артема, после этого успеха врио главы Мордовии Владимира Волков подписал распоряжение о предоставлении ему квартиры в Саранске.

Источник: izvmor.ru