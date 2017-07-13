В Темникове водитель "четырнадцатой" сбил шестиклассницу

В Темникове произошло ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, безработный на вазовской "четырнадцатой" сбил ученицу 6-го класса. Девочка сама виновата в происшествии, так как вышла на дорогу перед близко движущимся транспортом.

Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами, которые, к счастью, оказались незначительными. Вскоре ребенка отпустили домой под надзор лечащего врача.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске годовалая девочка получила серьезные травмы, упав на ступеньках. Малышка запнулась ногой и сильно ударилась головой о край ступени.

Источник: gibdd.ru/r/13