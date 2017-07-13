ДТП в Мордовии: пьяный водитель автобуса сбил дорожного рабочего

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился в Лямбирском районе республики, где пьяный водитель автобуса совершил наезд на дорожного рабочего, находившегося на обочине проезжей части. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, различные переломы, ушиб сердца. Мужчину в шоковом состоянии в срочном порядке госпитализировали.
Сотрудники республиканского ГИБДД проводят проверку.
Ранее сообщалось о ДТП в Темникове, в котором безработный на вазовской "четырнадцатой" сбил ученицу 6-го класса, вышедшую на проезжую часть перед близко движущимся транспортом.
Источник: izvmor.ru