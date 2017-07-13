В результате тройного ДТП в Саранске пострадала автоледи на "Форде"

Водитель автобуса "Неоплан" стал виновником тройного ДТП в Саранске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, двигаясь по Северо-Восточному шоссе, он въехал в стоящий "Форд Фьюжн", который отбросило на "Рено Логан".

В аварии пострадала девушка-водитель "Форда". Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

Водители были трезвы.

Как сообщалось ранее, очередное ДТП произошло в Саранске. На улице Победы вечером 10 июля не поделили дорогу иномарка "Пежо" и "буханка". Виновником стал безработный за рулем французской легковушки. Он не предоставил преимущество в движении и врезался в "УАЗ-39623".

Источник: gibdd.ru/r/13