"Форд" сбил 17-летнюю девушку в Саранске

В Саранске под колеса "Форда Фокус" попала 17-летняя ученица колледжа. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Косарева, когда ее сбила иномарка. За рулем "Форда" находилась женщина.

С различными травмами пострадавшая была госпитализирована. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, водитель автобуса "Неоплан" стал виновником тройного ДТП в Саранске. Двигаясь по Северо-Восточному шоссе, он въехал в стоящий "Форд Фьюжн", который отбросило на "Рено Логан".

В аварии пострадала девушка-водитель "Форда". Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

Источник: gibdd.ru/r/13