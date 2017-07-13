Пожилая пассажира "пятнадцатой" пострадала в ДТП с "Шевроле" на трассе Саранск – Рузаевка

На трассе Саранск – Рузаевка 11 июля произошло ДТП. Виновником аварии стал водитель вазовской "пятнадцатой", который не учел дистанцию до ехавшей впереди иномарки "Шевроле Ланос" и врезался в нее в момент поворота.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, в результате столкновения пенсионерка, ехавшая в салоне ВАЗа, получила травмы и была доставлена в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.

Как сообщалось ранее, водитель автобуса "Неоплан" стал виновником тройного ДТП в Саранске. Двигаясь по Северо-Восточному шоссе, он въехал в стоящий "Форд Фьюжн", который отбросило на "Рено Логан".

В аварии пострадала девушка-водитель "Форда". Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

Источник: gibdd.ru/r/13