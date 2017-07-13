В Мордовии более чем в 1,5 раза снизилось количество пострадавших от укусов клещей

По итогам первых 6 месяцев 2017 года в Мордовии от укусов клещей пострадало 253 человека, в том числе – 102 ребенка. В пресс-службе Роспотребнадзора РМ уточнили, что в минувшем году эти цифры составляли 392 человека и 146 детей соответственно. Клещевым боррелиозом заболели всего 3 человека – показатели остались на уровне прошлого года.

Для предупреждения заболеваний клещевым боррелиозом на территории региона проводятся спецобработки.

Как сообщалось ранее, за первую половину 2017 года в Мордовии от укусов собак пострадал 931 человек. 330 случаев зафиксировано в Саранске, 84 - в Рузаевке, 64 - в Зубово-Полянском районе, 56 - в Ковылкино и 47 - в Чамзинском районе.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru