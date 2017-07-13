В Саранске ТВ-башня получит художественную подсветку к ЧМ-2018

Во всех городах РФ, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, будет установлена художественная подсветка телевизионных башен. Об этом сообщает "Российская газета".

В настоящее время идут переговоры с городами-организаторами ЧМ-2018, в число которых входит и Саранск. По замыслу, художественные подсветки будут управляться специальной программой. С ее помощью можно будет менять цвет, силу света, повседневный режим и праздничный режимы.

Как сообщалось ранее, в столице РМ в дни мундиаля будет обустроена специальная зона гостеприимства. Здесь фанатам предложат перекусить и утолить жажду различными напитками в мини-кафе под открытым небом.

Источник: rg.ru