Мордовия заняла 4-е место среди регионов России по дешевизне мороженого

Мордовия заняла одно из первых мест в рейтинге Агропромышленного союза России по дешевизне мороженого. За основу рейтинга была взята стоимость 200 грамм обычного сливочного мороженого.

Оказалось, что самое дешевое мороженое в РФ продается в Ингушетии – там оно стоит в среднем 31,89 рубля. Далее идут Калмыкия (41,71 руб.), Чечня (46,49 руб.), Мордовия (48,67 руб.) и Белгородская область (52,88 руб.). Самое дорогое мороженое в России - в Ненецком автономном округе (156,66 руб.), Мурманской области (137,81 руб.) и Камчатском крае (107,09 руб.).

Как сообщалось ранее, глава Саранска Петр Тултаев пообещал установить палатки с мороженым и квасом около каждого городского водоема.

Источник: izvmor.ru