В Мордовии стартовала двухнедельная операция "Перевозчик"

Операция "Перевозчик" стартовала в Мордовии сегодня, 13 июля. В пресс-службе ГИБДД по РМ отметили, что акция пройдет в Саранске и во всех районах республики. Мероприятие будет длительным и завершится почти через 2 недели - 26 июля.

За этот период сотрудники ГИБДД проведут в том числе так называемые "скрытые проверки" перевозчиков. Водители-нарушители, а также должностные лица, ответственные за транспортные средства, не соответствующие требованиям безопасности, понесут наказание.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии осуществила проверку работы Большеберезниковского дома ребенка. По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Источник: gibdd.ru/r/13