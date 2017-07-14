Назначены арбитры на матч 1/256 финала Кубка России "Мордовия" - "Сызрань-2003"

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1/256 финала Кубка России между "Мордовией и "Сызранью-2003". Главным арбитром назначен Дмитрий Сухов из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут москвичи Денис Березнов и Дмитрий Серебряков. Инспектор матча - Михаил Новокшонов (Ижевск).

Поединок "Мордовия" – "Сызрань-2003" пройдет в Саранске 15 июля. Победитель этой пары в 1/128 финала сразится с победителем противостояния "Делин"(Ижевск) – "Динамо" (Киров).

Как сообщалось ранее, был составлен предварительный вариант календаря чемпионата России среди команд ПФЛ. Первые две игры "Мордовия" проведет на выезде – 19 июля с ФК "Урал-2" (Екатеринбург), а 27 июля - с "Нефтехимиком" (Нижнекамск). Первая домашняя игра запланирована на 3 августа с "Динамо" (Киров).

Источник: fc-mordovia.ru