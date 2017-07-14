Пенсионерка из Рузаевки чуть не погибла, упав на штырь в погребе

В Мордовии произошел несчастный случай с пожилой женщиной. К счастью, обошлось без летального исхода, хотя такая вероятность существовала.

Как стало известно, 66-летняя пенсионерка из Рузаевки оступилась и упала в погреб, где угодила прямо на штырь. Потерпевшая получила колотую рану левой ягодицы и повреждение прямой кишки. Женщина была госпитализирована.

Как сообщалось ранее, водитель автобуса "Неоплан" стал виновником тройного ДТП в Саранске. Двигаясь по Северо-Восточному шоссе, он въехал в стоящий "Форд Фьюжн", который отбросило на "Рено Логан".

В аварии пострадала девушка-водитель "Форда". Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой.