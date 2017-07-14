В Саранске "Богдан" протаранил "Рено", пострадал ребенок

В результате ДТП, которое произошло в Саранске, пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился 12 июля вечером на улице Гожувская. Там безработный мужчина из Балашихи, управляя автомобилем "Богдан 2110", врезался в "Рено Меган", который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пассажирка иномарки, девочка 2014 г.р., доставлялась в детскую больницу с ушибами. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

Как сообщалось ранее, водитель автобуса "Неоплан" стал виновником тройного ДТП в Саранске. Двигаясь по Северо-Восточному шоссе, он въехал в стоящий "Форд Фьюжн", который отбросило на "Рено Логан".

В аварии пострадала девушка-водитель "Форда". Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

Источник: gibdd.ru/r/13