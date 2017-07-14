Четырехлетний мальчик из Атяшева свалился в погреб

В Атяшеве 12 июля произошел несчастный случай с ребенком. Около 17:00 четырехлетний мальчик упал в погреб. Где находились родители ребенка, неизвестно.

В результат падения мальчик получил ушибы мягких тканей лица, гематому лобной и затылочной области головы, ушибы левого бедра, правой голени и левого плеча. Его доставили в больницу, однако госпитализации не потребовалось - ребенку назначили лечение и отпустили домой.

Аналогичный случай произошел с пенсионеркой из Рузаевки. 66-летняя женщина оступилась и упала в погреб, где угодила прямо на штырь. Потерпевшая получила колотую рану левой ягодицы и повреждение прямой кишки. Женщина была госпитализирована.