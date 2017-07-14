На ТЭЦ-2 в Саранске автоматически отключился первый энергоблок

12 июля в Саранске на ТЭЦ-2 произошло автоматическое отключение энергоблока №1. Как стало известно, таким образом сработала автоматическая защита. При этом теплоснабжение города не пострадало.

И.о. главного инженера предприятия Игорь Сухарев сообщил, что специалисты своевременно отреагировали на проблему. Были оперативно сделаны нужные переключения. Работа ТЭЦ-2 нормализовалась в кратчайшие сроки.

Как сообщалось ранее, на правом берегу реки Мокша ведутся работы по установке берегоукрепительных дамб. Местные СМИ сообщают, что данная постройка должна обеспечить предотвращение водной эрозии и связанного с ней выбытия из сельскохозяйственного оборота 500 га ценных пойменных земель.

Источник: izvmor.ru