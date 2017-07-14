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Владимир Волков высказался за сохранение на "Инерке" формата палаточного лагеря

Владимир Волков высказался за сохранение на "Инерке" формата палаточного лагеря

Врио главы Мордовии Владимир Волков заявил, что формат межрегионального молодежного образовательного форума "Инерка-2017" останется без изменений. Участники форума, как и раньше, будут жить в палатках, а не в корпусе.

Напомним, что дожди, которые обрушились на Мордовию этим летом, помешали провести первую смену форума на природе.

"Инерка" - уникальный формат молодежного общения. На одной площадке здесь собралось 750 лучших представителей молодежи Мордовии. Построить корпус на 1000 человек, конечно, возможно, но экономически нецелесообразно. Я считаю, что, прежде всего, средства должны вкладываться в содержание, а не в стены", - сказал Волков.


Источник: izvmor.ru