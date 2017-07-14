Владимир Волков высказался за сохранение на "Инерке" формата палаточного лагеря

Врио главы Мордовии Владимир Волков заявил, что формат межрегионального молодежного образовательного форума "Инерка-2017" останется без изменений. Участники форума, как и раньше, будут жить в палатках, а не в корпусе.

Напомним, что дожди, которые обрушились на Мордовию этим летом, помешали провести первую смену форума на природе.

"Инерка" - уникальный формат молодежного общения. На одной площадке здесь собралось 750 лучших представителей молодежи Мордовии. Построить корпус на 1000 человек, конечно, возможно, но экономически нецелесообразно. Я считаю, что, прежде всего, средства должны вкладываться в содержание, а не в стены", - сказал Волков.

Источник: izvmor.ru