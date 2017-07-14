Три призывника из Мордовии пройдут альтернативную службу на "гражданке"

Три призывника из Мордовии по итогам весеннего призыва отправились не в воинские части, а на альтернативную гражданскую службу. Как сообщил военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров, вся троица предварительно подала заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

Теперь ребята будут служить за пределами Мордовии в домах-интернатах и домах для престарелых и инвалидов.

Как сообщалось ранее, в рамках межрегионального общеобразовательного лагеря "Инерка-2017" работала площадка, ставшая импровизированным пунктом отбора на службу по контракту. Молодым людям рассказывали, в частности, об особенностях и преимуществах службы в рядах ВС РФ.

Источник: izvmor.ru