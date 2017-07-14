Мордовский праздник "Шумбрат" отгуляют в конце августа в Саранске

Традиционный мордовский праздник "Шумбрат" пройдет в конце августа в Саранске. Как сообщил министр культуры и национальной политики РМ Анатолий Чушкин, на мероприятии будут присутствовать гости и участники из Саранска, а также районов Мордовии и субъектов РФ с мордовским населением.

Праздник пройдет на 7 площадках. На них будет широко представлена культура, языки, традиции мордовского народа.

Как сообщалось ранее, в Саранске состоялся конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей "Мелодии чутких сердец — 2017", посвященный Году гражданской обороны. Участники исполняли песни о профессиональной деятельности, танцевали, читали стихи.

Источник: izvmor.ru