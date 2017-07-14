Замглавы администрации Ардатова заплатит штраф за бездействие

Прокуратура Ардатовского района Мордовии по просьбе местной жительницы провела проверку деятельности, а вернее, бездеятельности администрации города. В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что женщина обратилась с жалобой к властям на действия соседей еще в марте. Ее обращение зарегистрировали и рассмотрели, о чем имеется соответствующая запись. Однако письменный ответ заявительнице так и не был отправлен.

За это нарушение заместитель главы местной администрации оштрафован на 5 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии осуществила проверку работы Большеберезниковского дома ребенка. По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Источник: prokrm.ru