Житель Мордовии может сесть в тюрьму на 10 лет за хранение почти 400 г марихуаны

Полиция Торбеевского района Мордовии в рамках операции "Мак-2017" задержала местного жителя, который, по предварительным данным, мог хранить наркотики. Информация оперативников подтвердилась – при задержанном мужчине, 1991 г.р. , был найден пакет, в котором оказалась 388,7 граммов марихуаны.

Задержанный рассказал, что зелье нарвал на прошлой неделе на заброшенном поле для личного употребления.

Теперь наркоману грозит до 10 лет заключения.

Как сообщалось ранее, в Саранске за одни сутки задержали пятерых наркоманов. Троих молодых людей из Саранска и одного жителя Рузаевки поймали в садоводческом обществе около деревни Ивановка. Еще одного наркомана полицейские задержали в Ленинском районе Саранска.

Источник: 13.мвд.рф