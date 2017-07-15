Прокуратура Мордовии вернула пруд в собственность государства

В Мордовии суд вернул один из прудов государству. Договор аренды земельного участка, заключенный между администрацией Краснослободского муниципального района и частным предпринимателем, признан недействительным.

В пресс-служба прокуратуры РМ сообщили, что на земле расположен пруд, образованный на ручье, впадающим в реку Урейка, которая имеет гидравлическую связь с реками Мокша и Волга. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Как сообщалось ранее, жители Кадошкино не на шутку встревожены из-за судьбы местного пруда. Пруд, расположенный на территории поселка-коммуны "Новая жизнь", был и остается местом отдыха не только кадошкинцев, но и гостей района.

Источник: prokrm.ru