Уровень Тавлы в Саранске возрастет на 2,5 метра

Благоустройство русла реки Тавла в Саранске идет полным ходом. Планируется, что здесь по всей длине береговой линии раскинется зона отдыха. Благодаря новой дамбе уровень реки повысится на 2,5 метра. Здесь планируют проложить велодорожки и трассы для роллеров, а также обустроить песчаный пляж и высадить деревья по всему склону.

Благоустройство русла реки Инсар также позволит существенно преобразить территорию, прилегающую к стадиону, со стороны улицы Инсарская. Реконструкция подразумевает собой расширение и обрамление камнями, а также обустройство прилегающих парковок и тротуаров.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков 13 июля провел большое выездное совещание на объектах подготовки к футбольному чемпионату мира – 2018.

Источник: izvmor.ru