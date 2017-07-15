В Мордовии "Ауди" врезалась в лошадь, пострадала девушка

В Краснослободском районе Мордовии иномарка столкнулась с лошадью. Инцидент случился по вине водителя "Ауди А4", который проявил невнимательность и совершил наезд на животное, которое переходило дорогу, сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ.

В результате инцидента пострадала 26-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали.

Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась вечером 13 июля недалеко от Ковылкино на дороге Рузаевка – Торбеево. Там безработный на "Ниссан Альмера" не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался на месте.

Источник: gibdd.ru/r/13