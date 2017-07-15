В саранском поселке Цыганский после жалоб местных жителей появятся "лежачие полицейские"

Жительницы улицы Учительская поселка Гагарина (в простонародье – Цыганский поселок) пришли на прием к главе Саранска Петру Тултаеву. Женщины посетовали на то, что после строительства новой дороги автомобилисты с большим удовольствием едут по ней на огромной скорости, передает пресс-служба саранской мэрии.

После обращения к Петру Тултаеву на проблемном участке установят "лежачих полицейских".

Как сообщалось ранее, 12 июля в Саранске на ТЭЦ-2 произошло автоматическое отключение энергоблока №1. Таким образом сработала автоматическая защита. При этом теплоснабжение города не пострадало.

И.о. главного инженера предприятия Игорь Сухарев сообщил, что специалисты своевременно отреагировали на проблему.

Источник: adm-saransk.ru