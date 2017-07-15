На улице Лодыгина в Саранске "Рено" врезался в дерево

Иномарка "Рено Логан" врезалась в дерево в Саранске. Инцидент произошел 13 июля на улице Лодыгина.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в результате аварии пострадала 50-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля. С травмами ее доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили домой. Водитель трезв.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло смертельное ДТП. Трагедия приключилась вечером 13 июля недалеко от Ковылкино, на дороге Рузаевка – Торбеево.

Там безработный на "Ниссан Альмера" не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался на месте.

Источник: gibdd.ru/r/13