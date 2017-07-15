В Саранске "Газель" перевернулась после столкновения с "Ладой Ларгус"

В Саранске произошло ДТП, в результате которого опрокинулась грузовая "Газель". Как стало известно, инцидент случился на улице Серадзская. Фотографии с места ЧП появились в соцсетях, в частности в группе "Привет, сейчас, Саранск" в "ВКонтакте".

По словам очевидцев, в "Газель" врезалась "Лада Ларгус". Машины столкнулись рядом с пешеходным переходом. К счастью, рядом не было пешеходов, так что они не пострадали. В каком состоянии находятся водители, а также были ли в машинах пассажиры, не сообщается.

Как сообщалось ранее, иномарка "Рено Логан врезалась в дерево в Саранске. Инцидент произошел 13 июля на улице Лодыгина. В результате аварии пострадала 50-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля.