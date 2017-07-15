Житель Пензы наворовал досок на пилораме в Мордовии

В селе Симкино Большеберезниковского района задержан житель Пензы, который подозревается в краже. Как удалось установить мордовским полицейским, 11 июля мужчина на собственной машине подъехал к территории пилорамы. Осмотревшись вокруг, он понял, что свидетелей нет. Тогда воришка спокойно загрузил в свое авто 3 кубических метра досок.

Добычу он вывез к себе на дачу, где намеревался при помощи ворованных досок подремонтировать надворные постройки. Однако полицейские вычислили его и задержали.

Сейчас похищенное изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в Мордовии будут судить проводника, который украл мобильный телефон в поезде "Москва-Тольятти". По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний уроженец Пензенской области.

Источник: 13.мвд.рф