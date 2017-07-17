В Саранске "Мицубиси" врезался в пассажирскую "Газель"

В районе Автовокзала в Саранске произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легковушки "Мицубиси Галант".

По словам очевидцев, которые и выложили в соцсети фото с места ЧП, виновником аварии стал водитель иномарки. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Удар пришелся в левую сторону легкового автомобиля.

Информации о пострадавших или погибших нет. Все подробности ДТП уточняются.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП, в результате которого опрокинулась грузовая "Газель". Инцидент случился на улице Серадзская. Фотографии с места ЧП появились в соцсетях, в частности в группе "Привет, сейчас, Саранск" в "ВКонтакте".