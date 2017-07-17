Житель Пензенской области принес в банк Саранска фальшивые 1000 рублей

Полиция Саранска изъяла из оборота очередную фальшивую купюру. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, подделку номиналом 1000 рублей в банк принес житель Пензенской области. По словам гражданина, он является бригадиром в строительной организации и фальшивку получил в качестве зарплаты.

По внешним признакам, банкнота находилась в обороте в течение длительного времени.

По данному факту проводится проверка.

Ранее заведующая кассы из Саранска пришла в полицию с заявлением о том, что обнаружила фальшивую купюру в 5 тысяч рублей. По словам заявительницы, банкнота поступила из торгового центра Ичалковского района.

Источник: 13.мвд.рф