Назначены арбитры на матч 1-го тура ПФЛ "Урал-2" - "Мордовия"

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 1-го тура нового сезона ПФЛ между командами "Урал-2" и "Мордовия". Поединок состоится 19 июля в Екатеринбурге.

Главным арбитром матча назначен москвич Дмитрий Веселов. Помогать ему будут Рафаэль Ильясов и Наиль Сейфетдинов (оба - Казань). Инспектор матча - Александр Васильев (Ижевск).

Напомним, что "Мордовия" в новом сезоне уже успела вылететь из Кубка России. Во встрече 1/256 финала команда из Саранска проиграла "Сызрани-2003" со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что "Мордовия" заявила на новый сезон 18 футболистов. Именно им предстоит решать задачу по возвращению команды в ФНЛ.

Источник: fc-mordovia.ru