Россельхознадзор не пустил в Мордовию 19 тонн зараженных абрикосов

Специалисты Россельхознадзора Мордовии отчитались о том, что не пропустили на территорию региона зараженные абрикосы. Фрукты направлялись в регион-13 через Белоруссию, их общий вес составлял 19 тонн.

Груз был остановлен на границе. Оказалось, что плоды заражены восточной плодожоркой.

"С целью недопущения распространения карантинного вредителя абрикосы возвращены отправителю", — сказано в заявлении ведомства.

Как сообщалось ранее, сотрудники Россельхознадзора РМ проверили жалобу местного жителя на соседа-пчеловода. По итогам проверки оказалось, что на пасеку гражданина не оформлены документы, на основании которых разрешается перевозка пчелиных семей, продажа пчел и пчелопродуктов.

Источник: fsvps.ru