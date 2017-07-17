Мордовские легкоатлеты Александр Меньков и Иван Ухов выиграли Кубок России

В городе Ерино (Мособласть) завершился Кубок России по легкой атлетике. Спортсмены из Мордовии Александр Меньков и Иван Ухов завоевали по итогам турнира два первых места.

Александр Меньков, являющий чемпионом мира 2013 года, показал результат 8,26 м в прыжках в длину. Еще один представитель региона-13, Иван Ухов, выиграл соревнования в прыжках в высоту, преодолев планку в 2,30 м.

Как сообщалось ранее, в Софии с 3 по 10 июля проходило первенство Европы по боксу среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет. Представительница Мордовии Анастасия Рыбак выступала в составе сборной России в весовой категории до 81 кг и завоевала золотую медаль.

Источник: Минспорта РМ