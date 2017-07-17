Клавдия Афанасьева из Мордовии стала чемпионкой Европы в спортивной ходьбе

Представительница Мордовии Клавдия Афанасьева выиграла легкоатлетический чемпионат Европы среди молодежи в спортивной ходьбе на 20 км. Соревнования прошли в Быдгоще (Польша).

Афанасьева, которая выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики, показала время 1:31:15. Второе место заняла испанская спортсменка (1:31.29), третьей стала легкоатлетка из Литвы (1:32.21).

Отметим, что победа Афанасьевой – первая для российских легкоатлетов на официальных международных соревнованиях с чемпионата мира 2015 года.

Как сообщалось ранее, сборная команда МГУ им. Огарева одержала победу на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. Соревнования прошли в Ростове.

Источник: Минспорта РМ